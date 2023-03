Una mañana de invierno durante el 2013, Pedro Biaggi llegó a las cinco de la mañana a la oficina de La Nueva, WDCN-FM 87.7, la emisora de radio en español donde presentaba un programa entre semana. Afuera de la oficina, le sorprendió encontrar un automóvil en cuyo interior había un hombre que lloraba y abrazaba a un bebé entre sus brazos.

Cuando Biaggi se acercó, el hombre dijo que agentes federales de inmigración habían llegadounas horas antes a su casa en Maryland y se habían llevado a su mujer para deportarla a Guatemala, su país de origen.

Recordando el incidente, Biaggi que ahora tiene 60 años, dice que no sabía qué hacer. Sin embargo, pronto se le ocurrió que podía utilizar su programa de radio para compartir la historiadel hombre y pedir consejos. “Inmediatamente, recibí respuestas de profesionales y abogados de inmigración que me escucharon y me dieron todo tipo de recursos y opciones”, dice el presentador del Pedro Biaggi Show. En la actualidad, el programa matutino se emite en La Pantera en 100.7 FM y 1220 AM, la emisora afiliada de La Nueva en Falls Church, de 6 a 10 de la mañana, de lunes a viernes.

Dicho suceso es un ejemplo de por qué a Biaggi le apasiona trabajar en la radio, un trabajo con el que soñaba desde que visitó por primera vez una emisora de radio, teniendo la oportunidad de conocer al locutor y al personal en su país natal Puerto Rico. Lo que más impresionó a Biaggifue que los locutores contaban historias impactantes con sus voces.

“Desde ese momento, yo soñé y estaba decidido, a que algún día iba a tener mi propia emisora de radio”, dice Biaggi. “Aprendí a que no necesariamente tenía que tener una cámara ante mí para interesarle a mi gente; podía ayudarles a través de la radio. Serle útil a una población viene del corazón”. 19-year-old indicted on hate crime, robbery charges in grocery store assault

Ahora que es residente en Washington D.C., Biaggi es presidente y director general de La Nueva y La Pantera, dos cadenas de radio que emiten contenido en español para la comunidad hispana que vive en Virginia, Maryland y el Distrito. Cabe mencionar que los hispanos representan alrededor del 11,5% de la población del Distrito, cerca del 11% en Maryland y el 10% en Virginia, según datos de la Oficina del Censo de EE UU.

Advertisement

Las dos cadenas forman parte de Costa Media, una empresa de multimedia de radiodifusión hispana con sede en Nueva York. “Nuestro objetivo es influir en la comunidad latina de la zona. Tratamos los temas tal como son, sin adornarlos ni sonar bonitos”, dice Biaggi.

Mientras que La Nueva transmite sobre diversos temas desde el año 2011, tales como noticias locales de última hora y debates sobre cuestiones de inmigración, La Pantera que empezó sus transmisiones en julio, se enfoca en deportes, y su principal audiencia es la comunidad mexicana de la región. “Me sentí muy orgulloso cuando La Pantera se convirtió en la emisora oficial del Mundial en el año 2022”, afirma Biaggi.

Hay un total de diez locutores entre las dos emisoras de radio. Su objetivo es “hacer de este combo el número uno del mercado de radiodifusión del DMV”, transmitiendo a sus oyentes con eficacia y rapidez información actualizada y de alta calidad, afirma Biaggi. “Representamos a una comunidad que necesita tener voz”, añade.

Advertisement

Una vez que La Nueva empezó a transmitir, Biaggi y su equipo se dieron cuenta de que los latinos estaban profundamente interesados en cuestiones de inmigración y que la emisora debía proporcionar tiempo para debatir el tema. El programa Los Reyes de la Mañana, que se emite de 6 a 10 de la mañana los días entre semana, realiza un debate diario sobre el tema. Katherine Canto, abogada especializada en inmigración, residente en Bethesda y apasionada de la radiodifusión, es invitada habitual del programa desde enero de 2020, respondiendo a las preguntas de los oyentes relacionadas a la actualidad de los temas migratorios.

“A lo largo de los años en el programa de radio, he escuchado historias y casos muy difíciles de resolver”, dice Canto, y añade que siempre hace todo lo posible por abordar adecuadamentepreguntas que se le plantean. A menudo, las personas que llaman buscan información básica, como por ejemplo, cómo obtener la residencia permanente o cómo solicitar un permiso de residencia para un familiar.

Canto dice que los hispanos del área metropolitana de D.C. han sido una parte esencial de la audiencia de La Nueva y ahora de La Pantera. Por lo que “siempre buscamos cuidar y respetar la cultura de nuestros oyentes porque lo más importante para nosotros es siempre promover la inclusión y el respeto. Realmente les tengo un gran cariño”, añade Canto.

Advertisement

Biaggi señala que el área metropolitana de Washington es una región multiétnica, con personas cuyas tradiciones merecen ser apreciadas. “Para mí, era necesario encontrar un espacio donde los latinos encontraran la confianza para hablar de temas delicados como la migración y donde puedan, además, disfrutar de la música y el deporte de sus países”, afirma.

El objetivo de estas dos estaciones para el año 2023 es seguir creciendo, dice Biaggi y, sobre todo, “ver qué oportunidades hay de ayudar a mi gente y cómo podemos llegar a sus vidas como emisoras de radio hispanohablantes… para que sean felices con lo que más buscan, el famoso sueño americano”.