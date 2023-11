El pan de muerto no es sólo un pan horneado; es un componente esencial del Día de Muertos. Dicha festividad, se celebra los días 1 y 2 de noviembre para honrar la memoria de los difuntos. Asimismo, durante este festejo, que tiene raíces ancestrales en las conmemoraciones indígenas prehispánicas, los mexicanos se reúnen para honrar a sus seres queridos fallecidos, ya sea en sus casas o en los cementerios.

Los Mexicanos crean altares en sus casas. Créditos de la foto: Наталья Евтехова

Hecho en forma circular, el pan simboliza el ciclo de la vida y la muerte por el que pasa todo ser humano según la cultura mexicana. Además, en el centro del pan hay una pequeña “bola” que representa el cráneo del difunto.

“Se puede hacer solo o relleno de salado o dulce. El salado no lleva azúcar por fuera, sino semillas de ajonjolí y se rellena con guisado mexicano”, dijo la pastelera Carla Mantecon. “El dulce se puede rellenar con mermelada de avellana, dulce de leche y crema de frambuesa”.

Mantecon, de 38 años, dejó su ciudad natal, Guadalajara, hace 10 años y se instaló en Alexandria, Virginia. Tras meses viviendo en Estados Unidos, Mantecon dice que empezó a echar de menos México y sus tradiciones. "Poco a poco empecé a darme cuenta de que era difícil encontrar la comida tradicional de mi país aquí, y así fue como empecé la idea de mi negocio", dijo.

Mantecon es la chef principal de Cocolita Food, una empresa de comida mexicana gourmet que fundó en el 2016. Dicha empresa, opera con servicio de entrega y su cocina está ubicada en Washington, D.C. Su negocio se especializa en pan de muerto y hornea entre 3,000 y 4,000 piezas de pan durante octubre y noviembre para servir al área del DMV, incluyendo clientes en el condado de Montgomery como María Bautista, de 39 años, una inmigrante de Honduras.

Bautista cuenta que siempre le ha apasionado cocinar y conocer las recetas hispanas. Después de vivir tres años en Silver Spring, dice que se enteró por los vecinos de que Cocolita Food tenía uno de los panes de muerto más populares de la zona y que la cocinera que los elabora casualmente tiene su taller en el National Union Building, donde Bautista trabaja en el servicio de limpieza.

Un día, para su sorpresa, Mantecon le ofreció a Bautista enseñarle a hacer pan de muerto y le propuso trabajar con ella durante sus días libres. “Cuando me dio a probar el pan, me pareció delicioso y tuve que aprender a hornearlo”, relata Bautista.

“Al hornear el pan de muerto, aprendí sobre la importancia de esta tradición mexicana y que hay diferentes rebanadas de pan rellenas de dulce y salado”, añadió Bautista.

El pan de muerto, como ofrenda a los difuntos, se coloca en los altares. Asimismo, la gente crea un espacio en sus casas donde coloca fotografías de sus seres queridos fallecidos y velas, entre otros adornos.

Los últimos días de octubre y la primera semana de noviembre son los de mayor actividad para Mantecon, que vende cada pieza de pan a 2,50 dólares. Entre las zonas donde tiene más clientes en el condado de Montgomery están Rockville y Silver Spring, donde no sólo hay un gran número de mexicanos, sino también hispanos de otros países.

“En los últimos años, me enorgullece decir que mis clientes han corrido la voz y cada vez tengo más clientes en el condado de Montgomery”, añade Mantecon.

Bautista mencionó que durante las ventas, podía oír a los clientes decir Ah esto esta muy bueno. “Me siento muy orgullosa de ayudar con esta tradición tan importante. Además, me di cuenta de que los clientes de Silver Spring no son sólo hispanos, sino también estadounidenses.”

El pan de muerto es más que un simple pan; es una tradición muy arraigada que honra las raíces culturales de México.

“With Cocolita, I represent Mexico and my roots” Mantecon said. “Beyond being a business, it’s an honor for me to be able to express my traditions.”

Si desea leer este artículo en inglés, haga clic aquí.

